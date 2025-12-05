Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-соревнование по компьютерному зрению

Студентов, аспирантов и исследователей из Подмосковья пригласили на онлайн-соревнование по компьютерному зрению. Им предстоит разработать системы раннего обнаружения пожаров с использованием искусственного интеллекта.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, принять участие в олимпиаде могут все желающие, работающие или интересующиеся компьютерным зрением и машинным обучением. Можно проверить свои силы индивидуально или в команде. Хакатон пройдет дистанционно.
На соревновании нужно будет разработать нейросетевую модель для классификации изображений, полученных с дронов.
Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно до 10 декабря по ссылке.
