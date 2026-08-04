Жителей Подмосковья пригласили на общенациональный фотопроект

«Дом народов России» реализует общенациональный фотопроект. Его цель — создать визуальный архив, отражающий культурное многообразие страны, семейные традиции, преемственность поколений и общероссийскую гражданскую идентичность через истории людей, объединенных любовью к родине.

Проект «Улыбка России. Улыбка единства» стартовал 9 июля на свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».

Одним из ключевых событий станет конкурс «Стань лицом информационной кампании ко Дню народного единства». Победителей пригласят в Москву для участия в итоговой фотосессии, а лучшие работы войдут в информационную кампанию, посвященную празднику, включая виртуальную выставку, публикации в социальных сетях и другие медиапроекты.

Принять участие могут жители всех регионов России, представители национально-культурных объединений, общественных организаций, семьи, молодежь и люди старшего поколения. Заявки принимают до 20 сентября на сайте улыбкароссии.рф.

Присоединиться к конкурсу приглашают и жителей Подмосковья.