Жителей Подмосковья пригласили на международный конкурс социальных инициатив

В рамках форума «Ключ на старт» в апреле начался пятый сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая направлена на поддержку общественно значимых инициатив. Подмосковье участвует в проекте с момента его создания.

Премию проводит Федеральное агентство по делам молодежи по поручению президента России.

«За время существования проекта от региона поступило порядка четырех тысяч заявок, из которых 32 вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призерами. Участниками являются молодежь, волонтеры, социально ориентированные некоммерческие организации, предприниматели и журналисты, чья деятельность направлена на оказание помощи нуждающимся и развитие Подмосковья», — рассказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Среди новых номинаций в этом году — премии за вклад в охрану природы и сохранение окружающей среды, а также за проекты добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет. Ввели также специальную категорию «Вместе сильнее».

Международный трек посвятят вопросам социального партнерства, целью которого является глобальное развитие.

В этом году ожидается еще одно нововведение — использование нейросетей при оценке заявок.

«Конкурс позволяет сделать твой проект более известным, масштабировать его на другие территории, получить обратную связь от профессионалов, а самое важное — познакомиться с новыми людьми, объединить усилия и создать что-то новое и полезное», — отметил врач-педиатр из Одинцова Павел Бережанский, который в 2021 году стал победителем в номинации «Волонтер года».

Заявки на участие можно подать на сайте премия.мывместе.рф до 23 июня.