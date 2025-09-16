Жителей Подмосковья пригласили на международный форум о цифровизации транспорта

В московской технологической долине на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 1 октября пройдет третий Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2025». Он станет площадкой, где можно будет увидеть новейшие отечественные разработки, ознакомиться с новыми сервисами и узнать о практических примерах применения искусственного интеллекта.

Сегодня, когда Россия движется к технологическому суверенитету, ключевым направлением становится внедрение современных решений в том числе в сферу транспорта.

Участники форума получат возможность задать экспертам вопросы о том, каким может быть цифровое будущее страны.

Программу мероприятия в 2025 году поделят на четыре направления. В рамках раздела «Цифровой путь России» обсудят создание конкурентоспособных отечественных решений. Второе направление «ИТранспорт» посвятят проблемам пассажирских перевозок и поиску инновационных подходов к их решению.

В рамках темы «Умная ИТфраструктура» внимание акцентируют на создании цифровых систем и повышении мобильности в городах. Направление «Поколение „Цифра“» продемонстрирует современные образовательные программы и расскажет о новых профессиях, которые будут востребованы в ближайшие годы.

Основная идея форума выходит за рамки цифровизации транспорта — речь пойдет также о развитии беспилотных технологий, вопросах кибербезопасности, подготовке специалистов и других значимых аспектах.

Подробная программа и возможность зарегистрироваться доступны на официальном сайте.