Жителей Подмосковья пригласили на международный форум гражданского участия

Со 2 по 5 декабря в Москве пройдет пятый Международный форум гражданского участия «Мы вместе» . Это одно из главных событий в сфере добровольчества и социального партнерства, которое ежегодно собирает десятки тысяч активистов, представителей бизнеса, власти и общественных организаций из России и других стран. Регистрация на форум уже открыта на официальном сайте.

«Подмосковье является активным участником проекта „Мы вместе“ с момента его основания пять лет назад, и этот год не стал исключением. Социальная активность жителей региона вновь проявилась в значительном количестве заявок на премию — более 740 в этом году. За этими цифрами — огромная работа наших волонтеров, общественников и социальных предпринимателей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа объединит деловые, культурные и выставочные форматы, а также церемонию вручения Международной премии «Мы вместе». В этом году форум станет площадкой для подведения итогов Года защитника Отечества, обсуждения роли гражданского общества в сохранении исторической памяти, поддержки участников СВО и их семей, а также укрепления единства в обществе.