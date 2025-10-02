Жителей Подмосковья пригласили на международный форум гражданского участия
Со 2 по 5 декабря в Москве пройдет пятый Международный форум гражданского участия «Мы вместе». Это одно из главных событий в сфере добровольчества и социального партнерства, которое ежегодно собирает десятки тысяч активистов, представителей бизнеса, власти и общественных организаций из России и других стран. Регистрация на форум уже открыта на официальном сайте.
«Подмосковье является активным участником проекта „Мы вместе“ с момента его основания пять лет назад, и этот год не стал исключением. Социальная активность жителей региона вновь проявилась в значительном количестве заявок на премию — более 740 в этом году. За этими цифрами — огромная работа наших волонтеров, общественников и социальных предпринимателей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Программа объединит деловые, культурные и выставочные форматы, а также церемонию вручения Международной премии «Мы вместе». В этом году форум станет площадкой для подведения итогов Года защитника Отечества, обсуждения роли гражданского общества в сохранении исторической памяти, поддержки участников СВО и их семей, а также укрепления единства в обществе.
«Весь форум в этом году будет посвящен нашим защитникам. У нас будет четыре ключевых направления: „Фронт и тыл“, где будут собраны практики поддержки участников СВО, „Возвращение героев“ — проекты и программы адаптации возвращающихся бойцов, „Сила служения“ — адресная помощь в ЧС и развитие социальных инициатив через партнерство добровольчества и НКО, „Россия и мир“ — направление, посвященное международному гуманитарному сотрудничеству и дипломатии», — подчеркнул руководитель экосистемы социального развития «Добро.рф,» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что форум уже пять лет собирает самых активных и социально ответственных людей со всего мира. В этом году в Москву приедут более 20 тысяч участников из разных стран, и это поможет в достижении цели, поставленной президентом — вовлечь в добровольчество 45% молодых россиян.
«Международная премия „Мы вместе“ — главная социальная премия страны, которая выявляет и поощряет лучших волонтеров, наставников, социальные проекты, бизнес и регионы, в которых развернуты широкие программы поддержки добровольчества. В этом году получено рекордное количество заявок — 51,8 тысячи, из них более четырех тысяч в международном направлении #WEARETOGETHER», — добавила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Форум объединит экспертов в сфере добровольчества, руководителей социальных проектов, представителей власти, бизнеса, НКО и благотворительных фондов.