Жителей Подмосковья пригласили на Масленицу в Егорьевский центр «Журавушка»

Егорьевский комплексный центр «Журавушка» пригласил всех желающих на Масленицу. Гости смогут попробовать необычные угощения, поучаствовать в играх и конкурсах, а также понаблюдать за сожжением чучела.

Как рассказали в региональном Минсеоцразвития, на празднике гости смогут угоститься блинами с необычными начинками, проявить свою силу и чувство юмора на конкурсах, а также потанцевать под знаменитые народоные хиты. В программу войдут игры, концерт и сожжение чучела.

«Присоединяйтесь к дружному празднику, зовите своих близких и друзей, берите хорошее настроение и аппетит! Пусть атмосфера тепла и радости объединит всех собравшихся», — сказали в ведомстве.

Праздник состоится 19 февраля в 12:00.