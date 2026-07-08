Жителей Подмосковья пригласили на конкурс уличной культуры и спорта

В Московской области продолжается регистрация на региональный этап международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Прием заявок начался 23 июня и продлится до 25 июля, когда в Мытищах состоятся основные соревнования.

Участники старше 14 лет смогут продемонстрировать свои навыки в экстремальном самокате, BMX, воркауте, брейкинге и хип-хопе. Лучшие спортсмены и представители уличной культуры получат возможность выступить в гранд-финале конкурса, который пройдет во Владивостоке с участием сильнейших конкурсантов из разных стран.

Проект «КАРДО», который реализуют при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», с 2018 года объединил более 225 тысяч участников из 147 государств.

Победителей ждут не только денежные призы, но и образовательные программы, наставничество, информационная поддержка, а также возможность претендовать на гранты «Росмолодежи» в размере до 1,5 миллиона рублей для реализации собственных проектов.

Подать заявку на участие в региональном этапе можно до 25 июля на официальном сайте конкурс-премии.