Жителей Подмосковья пригласили на конкурс проектов о жизни в сельской местности

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о старте национальной премии «МедиаПоле» в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». К мероприятию могут присоединиться жители Подмосковья старше 18 лет.

Проект направлен на формирование современного и позитивного взгляда на жизнь за пределами мегаполисов, поддержку агропромышленного сектора, развитие сельского туризма и экологических практик.

Главная цель премии — через медиа и новые форматы рассказать о селе как о месте возможностей, продемонстрировать быт и труд жителей деревень.

Заявку на участие до 17 октября могут подать студенты, блогеры, журналисты и молодые специалисты, чьи проекты связаны с тематикой сельских территорий и их развития. Сделать это можно на сайте медиаполе.рф.

Финальная часть премии пройдет в Москве в конце ноября. В столицу приедут 100 лучших авторов, работы которых выберет жюри, состоящее из известных экспертов медиасферы.

Для финалистов подготовили двухдневную насыщенную программу: посещение ведущих медиацентров страны, мастер-классы, общение с известными блогерами и специалистами отрасли, а также церемонию награждения.

Призовой фонд составит 4,5 миллиона рублей. Победители также получат дипломы и сертификаты Министерства сельского хозяйства России.