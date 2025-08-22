Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по созданию цифрового контента
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Первом кубке нейроконтента». Принять участие могут все желающие старше 16 лет, обладающие базовыми навыками работы с нейросетями, видеомонтажа, а также знанием специализированных программ и опытом в сфере медиа.
Мероприятие объединит дизайнеров, разработчиков, копирайтеров, видеомейкеров, независимых авторов и других специалистов, которые используют современные технологии для генерации социально значимого контента.
Команда-победитель заключит контракт организацией «Развитие технологий искусственного интеллекта» на выполнение заказа на сумму 500 тысяч рублей.
Подробные сведения о проекте доступны по ссылке.
Участники могут зарегистрироваться до 28 августа.