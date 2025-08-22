Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по созданию цифрового контента

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Первом кубке нейроконтента». Принять участие могут все желающие старше 16 лет, обладающие базовыми навыками работы с нейросетями, видеомонтажа, а также знанием специализированных программ и опытом в сфере медиа.