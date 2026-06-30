Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по созданию почтовых марок и открыток

Мингосуправления Подмосковья объявило о начале открытого всероссийского конкурса на создание эскизов почтовых марок и авторских открыток, посвященных Новому году. Лучшие работы будут выпущены Почтой России.

В конкурсе могут принять участие профессиональные художники, дизайнеры, любители, а также студенты и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Участникам предстоит создать эскиз марки или авторской открытки в любой технике: живопись, графика, коллаж, компьютерная графика и другие.

Важно отметить, что работы, созданные с помощью нейросетей и других приложений без использования авторского мастерства, к участию не допускаются.

Для участия необходимо подать заявку и выслать электронный вариант конкурсной работы до 19 августа. Итоги конкурса будут объявлены 4 сентября 2026 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке.