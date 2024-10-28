Жителей Подмосковья пригласили на конкурс ко Дню народного единства

Онлайн-конкурс ко Дню народного единства проведут в Подмосковье. Жители ответят на вопросы викторины и смогут проучить сувениры с символикой Мособлдумы.
Как рассказали в Мособлдуме, конкурс стартовал 28 октября. В течение недели жители смогут пройти викторину. Итоги подведут 4 ноября с помощью рандомайзера чисел. Победители получат сувениры с символикой ведомства.
Для участия нужно авторизоваться в одной из соцсетей под личным аккаунтом, подписаться на официальную группу или канал Мособлдумы и ответить верно на шесть вопросов в комментариях под конкурсной публикацией.
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