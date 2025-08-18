Жителей Подмосковья пригласили на IT-соревнования

Жителей Подмосковья пригласили на соревнования по спортивному хакингу. Участники будут решать задачи по кибербезопасности и взламывать специально подготовленные системы.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, участникам предложат попробовать на себе роль хакера и взломать систему, а также найти уязвимость в контролируемых условиях.

Посоревноваться можно по нескольким направлениям. Они будут отличаться уровнем сложности и призами. Так, IT-трек подойдет разработчикам, тестировщикам и аналитикам. Для участия нужно собрать команду до четырех человек.

CTF-трек разработали для специалистов по кибербезопасности, а студенческий подойдет для тех, кто еще обучается в колледже или университете.

Подать заявку на участие можно до 28 августа по ссылке. Соревнования пройдут онлайн 13 и 14 сентября.