Жителей Подмосковья пригласили на голосование за места установки камер

Жители Подмосковья могут принять участие в опросе о повышении уровня безопасности и борьбе с преступностью . Им предложат выбрать места для установки камер видеонаблюдения. Поучаствовать в голосовании можно до 22 февраля.

Жителям предложили выбрать на карте места, которые они считают небезопасными. Для этого нужно выбрать свой муниципалитет, поставит точку, добавить описание и фотографию. Каждый житель может выбрать только один участок.

Чтобы обезопасить территорию, на ней установят камеру видеонаблюдения, там организуют рейды или уберут точки продажи алкоголя. Объект могут включить в маршрут патрулирования полиции или народной дружины.