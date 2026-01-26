Жителей Подмосковья пригласили на голосование за места установки камер
Жители Подмосковья могут принять участие в опросе о повышении уровня безопасности и борьбе с преступностью. Им предложат выбрать места для установки камер видеонаблюдения. Поучаствовать в голосовании можно до 22 февраля.
Жителям предложили выбрать на карте места, которые они считают небезопасными. Для этого нужно выбрать свой муниципалитет, поставит точку, добавить описание и фотографию. Каждый житель может выбрать только один участок.
Чтобы обезопасить территорию, на ней установят камеру видеонаблюдения, там организуют рейды или уберут точки продажи алкоголя. Объект могут включить в маршрут патрулирования полиции или народной дружины.