Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль иллюзионистов в выходные

На очередных выходных в парках Подмосковья пройдут представления фестиваля «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщили в Минкульте Московской области.

Начинающие и профессиональные фокусники покажут свои умения и поборются за звание лучших. Оценивать выступления будут иллюзионисты, актеры и ведущие телепроектов — Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.

Также мастера продемонстрируют гостям свои известные трюки, среди которых «Телепортация», «Капкан», «Мото сквозь человека» и другие. Посетители даже смогут принять в них участие.

Зрителей ждут 30 августа в Раменском парке, а 31 августа — в парке Шаховской. Программа стартует в 19:00

Финал проекта пройдет 21 сентября в 14:00 на набережной «Павшинская пойма» в Красногорске. Запланирован грандиозный гала-концерт. На нем выступят победители конкурсной части и выдающиеся мастера магии из России и зарубежа.

Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте события и в группе «ВКонтакте».