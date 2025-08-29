Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Чаепитие в Мытищах» 30 августа

Ежегодный фестиваль «Чаепитие в Мытищах» пройдет в парке Мира 30 августа. Для гостей и жителей Подмосковья запланирована насыщенная развлекательная программа, начало праздника в 11:30, сообщили в министерстве культуры Московской области.

Главным событием мероприятия станет дегустация чайного пряника и чаепитие из самого большого самовара в мире. Также для посетителей проведут творческие мастер-классы, интерактивные и музыкальные программы и ярмарку изделий ручной работы.

Зрители смогут увидеть выступления ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии и насладиться концертом «В песне русская душа». Его хедлайнером станут знаменитые «Бурановские бабушки». На фестивале артистки исполнят песню «Доживем до ста!!!»

Для юных гостей покажут кукольный спектакль «Петрушка» от театра «Петрушкина слобода». Помимо этого, ребятам предложат поучаствовать в анимационных программах и играх.

Вход свободный без возрастных ограничений.