Жителей Подмосковья пригласили на экоакции в выходные

Серию экоакций проведут в Подмосковье 4 и 5 июля. Прийти можно всей семьей — это возможность провести время с пользой для природы, отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

4 июля мероприятия состоятся сразу в нескольких округах. В Королеве волонтеры будут работать на двух площадках: на проезде Макаренко, д. 1 — с 11:00 до 12:00, а на улице Калинина, д. 6В — с 11:00 до 13:00. В Красногорске пункты приема откроются в Нахабино на улице Королева, д. 8 с 09:00 до 10:00 и на Красногорском бульваре, д. 18 — с 15:00 до 16:00. В Одинцове акция пройдет на Можайском шоссе, д. 8 (с 10:30 до 11:30), в Раменском — на улице Гурьева, д. 15, к. 1 (с 11:00 до 13:00).

5 июля экоакции запланированы в Богородском округе (п. Зеленый, ул. Школьная, д. 48 — с 10:30 до 12:00), Химках (ул. Германа Титова, д. 14к1 — с 12:00 до 13:00) и Черноголовке (ул. Первая, д. 9а — с 11:00 до 12:00).

Список принимаемого вторсырья можно заранее уточнить у организаторов. Перед тем как отправляться на акцию, стоит проверить в волонтерских группах, состоится ли мероприятие: возможны изменения.