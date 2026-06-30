Жителей Подмосковья пригласили на экоконкурс «Наша семейная привычка»

Жителей Подмосковья пригласили на экологический конкурс «Наша семейная привычка» от компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф». Прием заявок продлили до 14 июля, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Организаторы продлили прием заявок, чтобы все желающие успели присоединиться к проекту.

Для участия нужно продемонстрировать, как семья заботится о природе. Полезными привычками могут быть сдача пластиковых бутылок на переработку, сортировка отходов, утилизация батареек, высадка деревьев и многое другое.

Участникам нужно снять фото или короткое видео о своей экологической традиции. Загрузить файл можно через «Макс» или отправить на электронную почту press@ecowm.ru. В сопроводительном письме нужно указать имя и возраст ребенка.

Победителей выберут в трех номинациях: «Самая экологичная семья», «Самая креативная съемка» и «Приз зрительских симпатий». Авторы лучших работ получат подарки. Итоги конкурса объявят 14 июля.