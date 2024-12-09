Жителей Подмосковья пригласили на благотворительную акцию «ДоброЕлка»

Акция «ДоброЕлка» стартовала в Подмосковье. Ее участники смогут сделать новогодние подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Принять участие в акции можно до 22 декабря. Для этого нужно прийти в один из магазинов «Глобус», найти новогоднюю елку и выбрать открытку с желанием ребенка. После этого нужно приобрести подарок и передать его сотрудникам гипермаркета.

Как отметил замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Оганов, собранные подарки отправят в восемь благотворительных организаций.

«Только в прошлом году было собрано 887 подарков, а в этом году на елку размещено рекордное количество писем, значит помочь детям будет возможность у каждого желающего», — отметил он.

В министерстве добавили, что такие акции дают возможность всем желающим сделать доброе дело и поддержать тех, кто нуждается в заботе.