Жителей Подмосковья пригласили на бесплатный онкоскрининг 31 мая

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в центрах амбулаторной онкологической помощи 31 мая. Там будут проводить маммографию, ПСА-тест на рак простаты, диагностику новообразований кожи, органов дыхания, ЖКТ, кровеносной системы и легких.

Дни открытых дверей в онкоцентрах Подмосковья проводят регулярно, напомнил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

«Своевременная диагностика онкологических заболеваний позволяет вовремя начать лечение, а значит сохранить качество жизни. С начала года уже почти 4,5 тысячи человек проверили свое здоровье в ходе дней открытых дверей», — сказал он.

Принять участие в мероприятии могут все жители региона старше 18 лет. День открытых дверей пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.