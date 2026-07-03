Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное обучение по управлению интернетом

С 13 июля по 17 августа состоится седьмая Летняя школа по управлению интернетом — обучение организуют в онлайн‑формате. Об этом рассказали в пресс‑службе Мингосуправления Московской области.

В школу пригласили студентов, аспирантов, молодых преподавателей и исследователей, а также специалистов, которым интересна тема управления интернетом.

Программа обучения состоит из двух этапов. Подготовительно‑отборочный пройдет с 13 по 27 июля: слушатели ознакомятся с вводным курсом и изучат глобальный контекст темы. Затем отберут 50 участников для основного этапа, который запланирован на 3–17 августа. В его рамках пройдут лекции и дискуссии с экспертами, будет организована групповая работа, участники напишут аналитическое эссе и защитят групповой проект.

Школа поможет разобраться в международных процессах в сфере управления интернетом, прокачать навыки аналитической и проектной работы и войти в профессиональное сообщество в области Internet Governance.

По завершении обучения все слушатели получат сертификат Координационного центра доменов .RU/.РФ. Те, кто успешно пройдет основной этап, дополнительно получат удостоверение МГИМО об освоении программы повышения квалификации.

Заявки на участие принимают до 10 июля. Обучение бесплатное. С деталями программы можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.