Жителей Подмосковья предупредили о смертельно опасных ягодах

Ноздрина: в Подмосковье растут некоторые виды ягод, которые могут быть опасны

Некоторые ягоды, которые можно найти в лесах Подмосковья, могут быть смертельно опасными. Об этом доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета Росбиотех Татьяна Ноздрина рассказала ТАСС .

«К числу наиболее коварных представителей местной флоры относится волчеягодник обыкновенный», — сказала Ноздрина.

Этот кустарник привлекает внимание яркими розовыми цветами и сильным ароматом, но при этом ядовит полностью — от коры до плодов. Контакт с соком растения может вызвать дерматит, а употребление ягод способно привести к летальному исходу.

Специалист также отнесла к опасным растениям белладонну и вороний глаз. Эти ягоды содержат алкалоиды, которые вызывают тяжелые нейротоксические последствия.

Ноздрина добавила, что угрозу представляет и безобидный на вид лютик едкий, который в народе называют куриной слепотой. При контакте с кожей он вызывает раздражение ее поверхности и слизистых, а в редких случаях может привести к некротическим поражениям.

Ранее археологи выяснили, что древние жители территории нынешнего Подмосковья готовили блюда из пресноводной рыбы с добавлением ягод калины. К такому выводу ученые пришли после анализа следов на древней посуде.