Ученые РАН обнаружили, что древние охотники-собиратели готовили блюдо из пресноводной рыбы с добавлением ягод калины

Ученые из Института истории материальной культуры РАН обнаружили, что древние охотники-собиратели, населявшие территорию современного Подмосковья, регулярно готовили блюдо из пресноводной рыбы с добавлением ягод калины. Об этом написала «Газета.Ru» .

Исследование проводилось на стоянке Замостье 2, расположенной в 100 километрах к северу от Москвы на берегу реки Дубна. Специалисты применили метод высокоточной микроскопии и органического анализа липидов для изучения 85 образцов нагара с керамической посуды, сообщили «Известия».

«Базовым объектом для отработки методики стала стоянка Замостье 2. Именно на ее материалах мы обратили внимание на включения, видимые невооруженным глазом, которые оказались остатками ягод калины», — сообщила заведующая экспериментально-трасологической лабораторией ИИМК РАН Ольга Лозовская.

Результаты показали, что ягоды калины не были случайным дополнением к рациону, а целенаправленно использовались при варке рыбы. Это свидетельствует о том, что растительная пища занимала важное место в питании древних жителей региона.

Калина обладает горьким вкусом, который смягчается при термической обработке. Вероятно, древние люди готовили прообраз рыбного супа, где ягоды служили вкусовой приправой. Это опровергает прежние представления о том, что питание людей того времени состояло преимущественно из белковой пищи.