Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

МЧС предупредило о порывистом ветре до 15 метров в секунду в Подмосковье

В Московской области в ближайшие часы ожидают усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС .

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 5 апреля. Спасатели призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Аналогичное предупреждение выпустили и для Москвы. В столице также ожидают порывистый западный ветер до 15 метров в секунду в течение дня.

В МЧС рекомендуют парковать автомобили в безопасных местах, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами, соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.