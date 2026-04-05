В Москве предупредили о ветре с порывами до 15 метров в секунду

В Москве в ближайшие часы прогнозируют усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС.

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия ожидают в течение пары часов, они сохранятся до вечера. В связи с этим жителям рекомендуют парковать автомобили в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Днем 5 апреля в Москве прошли сильные дожди, наиболее интенсивные — на юго-западе. Осадки сопровождались порывистым ветром, на дорогах образовались глубокие лужи, что осложнило движение. При этом в восточных районах столицы дождь уже прекратился, и там установилась более ясная погода.