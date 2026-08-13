Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг

Жителей Московской области в четверг ожидается очень ветреная погода с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщила РСЧС региона.

«Ветер 15-17 метров в секунду ожидается местами в ближайший час с сохранением до конца суток 13 августа. Будьте осторожны», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве также предупредили о неблагоприятной погоде. Ведомство посоветовало не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, избегать резких маневров за рулем автомобиля.

Синоптик Евгений Тишковец сообщал, что теплая погода вернется в Московский регион уже к выходным. На нее оказывает влияние тыловая часть циклона из северной части Атлантического океана, куда из акватории Баренцева моря поступают воздушные массы арктического происхождения.

Уже в пятницу метеоусловия значительно улучшатся, осадки маловероятны. В дневные часы потеплеет до +19 градусов. В субботу ожидается до +22, а в воскресенье — до +25.