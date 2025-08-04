Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне и ветре 4 августа

В Подмосковье 4 августа ожидается сильный ливень с грозой. В некоторых районах возможен град, предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, ветер 12–17 метров в секунду», — отметили в МЧС.

Жителей призвали по возможности оставаться дома, плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов и отключить неиспользуемую технику от электрической сети. При нахождении на улице спасатели посоветовали не стоять под деревьями, линиями электропередач и металлоконструкциями, на открытых пространствах и у водоемов. Также в МЧС рекомендовали держаться подальше от шатких строений.

Если непогода застала водителей в пути, необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию, включить ближний свет или противотуманки. Важно не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что ранним утром 4 августа туман накроет Москву и область. Видимость может ухудшиться и составит менее одного километра.