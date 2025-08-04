Москвичей предупредили о сильном тумане

Туман накроет Москву и область ранним утром 4 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

В связи с этим, как предупредил синоптик, видимость в Москве и Подмосковье может ухудшиться и составит менее одного километра.

По словам Тишковца, на этой неделе жителей Центральной России ждет метеорологическое «проклятье». В понедельник из-за ненастного циклона, который пригнал ливни на юг России, показания барометров начнут опускаться.

Сильные ливни задержатся в столице до вторника. Также эксперт прогнозирует с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа выпадение осадков до 80 миллиметров. Минимальная температура воздуха составит от +14 до +17 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд связал приход тропических ливней в Москву с изменением климата.