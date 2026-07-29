Жителей Подмосковья предупредили о сильном ливне, грозе и ветре

МЧС Подмосковья предупредило жителей о ливне и ветре до 15 м/с в регионе

В Подмосковье ожидается серьезное ухудшение погоды, в отдельных районах начнется сильный ливень с грозой и ветром. Об этом предупредила пресс-служба МЧС Московской области.

«С 18:00 29 июля с сохранением до 09:00 30 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — заявили в ведомстве.

В министерстве призвали граждан сохранять бдительность, не поддаваться панике и не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве после дождей и похолодания будет сухая и солнечная погода. В начале августа температура в столичном регионе поднимется до +25...+30 градусов. Также он обратил внимание, что последний месяц лета должен быть более стабильным и комфортным, чем июль.