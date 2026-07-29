Синоптик Тишковец пообещал москвичам жаркое начало августа

В Москве после дождей и похолодания к выходным установится сухая и солнечная погода, а в начале августа температура может подняться до +25…+30 градусов, передает Zvezdanews .

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что после волны дождей и похолодания москвичей к выходным ждут солнечные и сухие дни.

По его словам, в пятницу ливни прекратятся, а к субботе воздух в столице прогреется до +26 градусов.

«Столбики термометров будут стремиться в диапазон +25…+30°С. Август начнется с хорошей погоды и высоких температурных показателей. Будет больше комфортных и солнечных дней», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что август будет более стабильным и комфортным месяцем, чем июль. В июле в Москве прошли сильные дожди и град, а также наблюдались порывистый ветер и грозы.