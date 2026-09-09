Жителей Подмосковья предупредили о самом частом ядовитом грибе в лесах

В лесах Московской области одним из самых распространенных ядовитых двойников съедобных грибов считается ложный опенок. Об этом РИА «Новости» рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Употребление гриба в пищу грозит тошнотой и расстройством желудка, хотя серьезной угрозы жизни он не представляет. Внешне ложный опенок можно узнать по кирпично-красной шляпке, хотя ее оттенок бывает и бледно-серым.

Биолог советует не полагаться только на цвет. Главные отличия — отсутствие кольца на ножке и темные пластинки под шляпкой. У съедобных опят пластинки всегда светлые, напомнил эксперт.

Грибной сезон в большинстве регионов России продлится до конца октября. Однако резкое похолодание может привести к его завершению раньше.

Спасатели советуют грибникам отложить поход в лес в случае непогоды или плохого самочувствия.