Жителей Подмосковья предупредили о распространенных схемах мошенничества

Для того, чтобы вовлечь граждан в преступные схемы, мошенники используют различные манипуляции. Главное управления регбезопасности Московской области напомнило наиболее распространенные сценарии аферистов.

Часто злоумышленники предлагают легкий заработок для молодежи. Для этого они находят школьников и студентов и обещают им доход за оформление карты и передачу ее данных.

Некоторые пытаются установить доверительный контакт через сайты знакомств или соцсети, а потом просят одолжить карту или выполнить перевод.

Еще одна уловка — благотворительность. Мошенники могут сказать, что в помощи нуждается пенсионер. Инициативные люди обычно откликаются на призыв забрать или перевести деньги для пожилого человека, которому сложно дойти до банкомата.

Бывает, что мошенники прикидываются полицейскими и пытаются вовлечь граждан в якобы операции по поиске преступников. Для этого они просят получить на карту или забрать украденные деньги и передать лжеследователям.

Также злоумышленники предлагают работу в организациях по обмену криптовалют, обналичивания или вывода средств, а также по переводу «призовых» денег или «доходов инвесторов».

Встречается схема по обходу санкций. Мошенники убеждают жертву, что можно вывести заблокированные за рубежом активы, получив перевод от иностранного партнера и переслав деньги на безопасных счет.

Кроме того, существует сценарий обмана с ошибочным переводом, когда от неизвестного на счет гражданина приходят деньги. Потом звонит отправитель и просит перевести их на другие реквизиты.

Большинство дропперов пытаются ввести следствие в заблуждение относительно своей непричастности к преступлению. Они говорят, что не знали, что были задействованы в хищении денег. Однако иногда звеном преступной схемы становятся и по неаккуратности.

В ведомстве напомнили, что дропперы также являются соучастниками и несут административную, уголовную и материальную ответственность за свои действия.