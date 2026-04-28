Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 апреля

В Московской области 27 апреля не было зафиксировано возгораний на территории гослесфонда. В этот день и в ближайшие сутки температура будет колебаться от нуля до +6 градусов, а ночью ожидается от -4 до +2 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, порывистый ветер и осадки в виде дождя и снега.

Традиционно красная заря предвещает ветреную или дождливую погоду.

Если вы обнаружите возгорание, немедленно сообщите об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

На всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности 28, 29 и 30 апреля.