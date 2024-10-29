Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Новую схему мошенничества в мессенджерах раскрыли в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья. Злоумышленники выдают себя за специалистов службы поддержки и просят пользователей «обновить программу».

Мошенники воруют чужие аккаунты, представляясь сотрудниками техподдержки мессенджера. Пользователя убеждают, что нужно срочно обновить программу, пройти повторную верификацию или отменить удаление профиля. Под этими предлогами жителей вынуждают ввести данные на фишинговой странице или пытаются выведать код для входа в профиль. Если это удается, злоумышленники получают всю телефонную книгу жертвы и начинают действовать.

Со взломанного аккаунта друзьям и родственникам пользователя приходят сообщения с файлами. Вложения сопровождаются интригующими фразами и вопросами, например, «Привет! Это ты на фотке?» При открытии файла на смартфон устанавливается вирус, которые даст мошенникам доступ ко всей информации.

Чтобы обезопасить себя, ГУРБ Подмосковья рекомендует не использовать простые и одинаковые пароли в соцсетях и мессенджерах. Лучше настроить двухфакторную идентификацию: например, когда для входа нужно ввести и пароль, и код из СМС. Важно помнить, что передавать свой пароль и проверочный код для входа в аккаунт нельзя. Также следует быть внимательными и не открывать сомнительные файлы с незнакомыми расширениями.

Как минимум 3,7 миллиарда рублей выманили мошенники у россиян за неполный 2024 год. Жертвами злоумышленников стали уже более 7,5 тысячи человек. Как втираются в доверие и кто в основной группе риска — в материале 360.ru.