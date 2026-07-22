Жителей Подмосковья предупредили о кратковременных дождях

В Москве и Подмосковье до конца недели прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозой. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Дожди прольются в регионе в ночь на 23 июля и на протяжении дня.

«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями местами возможен кратковременный дождь, при этом температура воздуха составит +13…+15 градусов тепла в столице и от +12…+17 градусов тепла — по области», — рассказал специалист Гидрометцентра.

В четверг воздух прогреется до +23 градусов, ожидаются местами кратковременные осадки и гроза. По словам синоптика, в пятницу, а также ночью и днем в субботу, может пройти дождь.

В воскресенье столбики термометров покажут в ночные часы от +11…+16 градусов, в дневные — до +21…26 градусов. В Гидрометцентре уточнили, что в этот день также прольется небольшой дождь.

Ранее грибник Владимир Лопатин посоветовал не отправляться в лес за грибами сразу после осадков. Он рекомендовал подождать пару дней после ливня.