Опытный грибник Лопатин отметил, что сразу после дождя в лес идти не стоит

После недавних сильных дождей во многих регионах страны в лесах появилось много грибов. Однако отправляться на «тихую охоту» сразу после ливня не стоит. Грибнику с многолетним стажем Владимиру Лопатину URA.RU стало известно, когда лучше всего идти в лес за грибами и какие из них можно собирать уже сейчас.

Опытный грибник отметил, что сразу после дождя в лес идти не стоит — грибнице нужно время, чтобы сформировать плодовые тела, а лесу — немного просохнуть. Сейчас во многих регионах страны вполне реально найти в лесу лисички, сыроежки, маслята, подберезовики или даже белые грибы.

Лисички — одни из первых грибов, которые быстро реагируют на влажную почву. Их стоит искать в светлых смешанных лесах, сосновых борах с мшистыми кочками и на прогретых опушках. Сыроежки тоже быстро реагируют на дожди и встречаются в разных типах лесов. Маслята хорошо чувствуют себя в сосновых посадках на песчаной почве. Подберезовики нужно искать при теплой погоде, их рост активизируется после обильных осадков. Белые грибы в большом количестве обычно начинают появляться чуть позже, но после хорошего дождя их количество также заметно увеличивается.

Чтобы поход был удачным и безопасным, стоит подождать один или два дня после сильного ливня. За это время грибы подрастут, а лес немного просохнет. При сборе грибов выбирать нужно молодые, упругие экземпляры. Старые грибы после продолжительных дождей быстро теряют плотность, становятся дряблыми и часто поражаются личинками.

Грибник предупреждает: не стоит собирать грибы возле дорог, парковок и промышленных зон. После дождей они активнее впитывают из почвы тяжелые металлы и другие вредные вещества. Для сбора грибов лучше всего использовать плетеную корзину, в полиэтиленовом пакете грибы быстро ломаются и портятся. Также следует взять с собой нож, чтобы аккуратно срезать или выкрутить гриб, не повреждая грибницу.