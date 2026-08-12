Жителей Подмосковья предупредили о грозе в среду

В среду, 12 августа, на территории Московской области ожидаются ветер до 15 метров в секунду и гроза. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС региона.

«Кратковременный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе до 15 метров в секунду ожидаются местами в Московской области в ближайший час с сохранением до конца суток 12 августа», — заявили в службе.

Городское хозяйство Москвы в телеграм-канале добавило, что в столице также местами ожидается кратковременный дождь. Москвичей призвали не парковаться рядом с деревьями.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что 13 августа станет самым холодным днем нынешнего лета в Москве. Синоптик объяснял, что погоду в Центральной России определит прохождение тыловой части североатлантического циклона и холодного атмосферного фронта.

Поэтому в столице и области пройдут кратковременные дожди, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Температура воздуха не превысит +19 градусов, но уже в воскресенье вернется тепло.