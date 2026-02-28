Жителей Подмосковья предупредили о гололеде в первую весеннюю ночь

МЧС: на дорогах Подмосковья ожидается гололедица 28 февраля и 1 марта

МЧС предупредило жителей Московской области о гололеде в ближайший час. Неблагоприятные погодные условия сохранятся днем 28 февраля и ночью 1 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным гидрометцентра, на территории региона ожидается гололед, на дорогах — гололедица. Граждан призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности.

Пешеходам рекомендуют обходить скользкие участки, не торопиться и не держать руки в карманах. Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пообещал москвичам осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя в субботу 28 февраля. По его словам, температура днем поднимется до +3, а юго-западный ветер достигнет четырех-девяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится и достигнет 749 миллиметров ртутного столба.