Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусной жаре в начале недели

Гидрометцентр: в Подмосковье ожидаются жара и местами дожди на этой неделе

Жителей московского региона на этой неделе ожидает жара от +28 до +32 градусов, местами по области с кратковременными дождями. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Жаркая погода. Переменная облачность. По области местами небольшой дождь», — говорится в прогнозе на понедельник, 8 июня.

В Москве в ночное время температура воздуха опустится до +13…+15 градусов. Осадки не ожидаются, ветер будет слабый.

В Московской области днем прогнозируется температура +27 градусов в начале недели, с повышением до +30 градусов к выходным. Столбики термометров местами покажут +8…+13 градусов в ночное время.

Ранее Гидрометцентр объявил предпоследний уровень погодной опасности в Москве — оранжевый. Предупреждение сохранится в силе до 18:00 среды, 10 июня.