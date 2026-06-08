Жителей Подмосковья предостерегли от новых схем мошенничества с путевками

С началом летнего сезона и периода отпусков в России заметно выросло число мошеннических схем, связанных с путешествиями и бронированием отдыха. В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили, что к уже традиционным способам обмана туристов добавились новые киберугрозы, основанные на современных технологиях.

В 2026 году злоумышленники все активнее используют инструменты искусственного интеллекта. Одной из наиболее опасных тенденций стали дипфейк-звонки и поддельные видеосообщения, в которых аферисты выдают себя за сотрудников туристических компаний и убеждают перевести деньги за несуществующие путевки.

Кроме того, в мессенджерах распространяются фальшивые чат-боты, имитирующие службы поддержки популярных сервисов бронирования. Для повышения доверия преступники также рассылают персонализированные письма, используя сведения из ранее произошедших утечек данных.

Сохраняют актуальность и давно известные схемы. Среди них — сайты-двойники авиаперевозчиков, туроператоров и платформ по аренде жилья. Пользователи, привлеченные выгодными предложениями и низкими ценами, оплачивают билеты или туры, однако подтверждение бронирования так и не получают.

Не менее распространены фишинговые сообщения о якобы переносе рейса или необходимости дополнительной оплаты. Переход по ссылкам может привести к утечке банковских данных.

Еще один способ обмана связан с компрометацией аккаунтов гостиниц и туристических агентств. Получив доступ к клиентским базам, мошенники отправляют путешественникам ложные уведомления с требованием срочно подтвердить или оплатить бронь.

Также следует проявлять осторожность при аренде жилья: предложения по подозрительно низкой цене, сопровождающиеся просьбой перевести предоплату напрямую владельцу, нередко оказываются мошенническими.

Специалисты советуют тщательно проверять интернет-ресурсы перед оплатой услуг, обращая внимание на дату создания сайта и его репутацию. Не следует переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей и переводить деньги без проверки документов и реквизитов компании.

Важно помнить, что добросовестные организации не требуют немедленной оплаты через сомнительные ссылки и не навязывают услуги посредством настойчивых телефонных звонков