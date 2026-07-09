Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы телефонного мошенничества

Жителей Подмосковья предупредили о новой двухэтапной схеме телефонного мошенничества, основанной на методах социальной инженерии. Злоумышленники рассчитывают вызвать у человека тревогу и под этим предлогом убедить его перевести деньги или раскрыть конфиденциальную информацию.

Сначала потенциальной жертве звонят под видом сотрудников различных организаций. Повод может быть любым — запись к врачу, доставка корреспонденции, замена домофонных ключей, проверка счетчиков или другая бытовая ситуация. Во время разговора собеседник просит назвать код из сообщения.

Через некоторое время следует второй звонок. На этот раз мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что предыдущий разговор был частью преступной схемы.

Они утверждают, что переданный код якобы поставил под угрозу персональные данные или денежные средства, после чего начинают убеждать человека выполнить их указания, в том числе перевести деньги на «безопасный счет».

Специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области напоминают, что настоящие сотрудники государственных органов не требуют сообщать коды и не просят совершать финансовые операции по телефону.

Жителям рекомендуют сохранять бдительность, не передавать посторонним конфиденциальные данные и при возникновении сомнений самостоятельно связываться с организацией, от имени которой поступил звонок.