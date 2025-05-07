Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы мошенничества с кодами из СМС

Мошенники изобретают все новые способы заполучить деньги доверчивых людей. Жителей Московской области предупредили о случаях обмана по телефону.

Жертвой мошенников недавно стал пожилой житель Дмитрова. В апреле ему позвонил якобы сотрудник «Энергосбыта», сообщил о плановой замене счетчиков и попросил продиктовать код подтверждения из SMS. Позже выяснилось, что это был пароль для доступа к личному кабинету на портале госуслуг.

Вскоре пенсионеру перезвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она заявила, что мошенники получили его паспортные данные и пытаются оформить кредиты. Чтобы «спасти» средства, мужчину убедили перевести все сбережения на «безопасный счет». Он снял свыше 1,3 миллиона рублей и перечислил их злоумышленникам.

Через несколько дней мужчине позвонил якобы сотрудник органов безопасности и солгал, что его автомобиль выставлен на продажу. Чтобы защитить имущество, пенсионеру пришлось самостоятельно продать машину, а вырученные средства вновь перевести на «резервный счет».

Кроме того, его заставили заплатить несуществующую пошлину в размере миллиона рублей.

Общий ущерб превысил пять миллионов рублей. Заведено уголовное дело.

«Неизвестные представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или социальных служб? В разговоре речь заходит о безопасности денежных сбережений или необходимости сообщить личный данные? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — напомнил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В свою очередь руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев призвал не называть никакие коды незнакомым людям.

«Будьте бдительны: когда собеседник требует перечислить сбережения на „безопасный“ или „резервный“ счет, а также убеждает продать свое имущество — это точно мошенник», — добавил он.