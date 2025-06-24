Жителей Подмосковья попросили сообщать о борщевике через «Добродел»

Жители Подмосковья теперь могут сообщать о местах, где растет борщевик Сосновского, с помощью мобильного приложения «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Чтобы отправить сообщение, нужно зайти в приложение через учетную запись на госуслугах, выбрать раздел «Решаем проблемы вместе», прикрепить фото растения — и система автоматически определит координаты. Искусственный интеллект подскажет нужную категорию обращения.

После этого специалисты проверят указанное место и возьмут его под наблюдение через приложение «Проверки Подмосковья». Если растение снова появится — его оперативно удалят. По данным ведомства, сейчас под контролем уже более 60 тысяч участков, где растет борщевик. Важно помнить: если его обнаружили на частной территории, убирать его должен сам владелец участка.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play, а также в App Store.