Жителей Одинцовского округа пригласили поучаствовать в конкурсе «Адажио»

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

С 1 марта открылся прием заявок на участие в межзональном открытом хореографическом конкурсе «Адажио». Фестиваль пройдет в очном формате 9 апреля в Одинцовской детской школе искусств «Классика».

Принять участие приглашают представителей творческих коллективов учреждений культуры, дополнительного образования, а также творческих объединений Одинцовского городского округа, Подмосковья и других регионов России.

Конкурсные номинации включают детский танец, классический, неоклассику, народно-сценический и народно-стилизованный танцы, а также современную хореографию: джаз-модерн, контемпорари и другие направления.

Участников будут оценивать профессионалы. В состав жюри войдут известные хореографы, педагоги и деятели культуры. Победители и призеры конкурса получат дипломы, памятные призы и возможность выступить на крупных культурных мероприятиях региона.

Заявки принимаются с 1 по 31 марта 2025 года на электронную почту: radugatalantov23@yandex.ru.