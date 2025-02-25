Жителей Одинцова приглашают поучаствовать в фестивале творчества детей-инвалидов

Юбилейный X Международный фестиваль-конкурс «Мир без границ» организовали Ассоциация родителей детей-инвалидов и сообщество #ПРО_НЕЕ. Мероприятие 2025 года посвятили грядущей знаменательной дате — 80-летию Победы советского народа над фашизмом.

Девиз фестиваля — «Они все вместе шли в одном строю». Слоган подчеркивает единство и силу духа людей, которые вместе преодолевали трудности.

К участию приглашают детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от пяти до 30 лет. Фестиваль предлагает разнообразные номинации, где каждый участник сможет проявить себя в изобразительном искусстве, декоративно-прикладном и музыкальном творчестве, хореографии, чтении стихов, а также в создании компьютерных коллажей и видеороликов.

Участие в конкурсе бесплатное, а подать заявку можно на официальном сайте фестиваля. Прием заявок продлится до 10 апреля.

«Мир без границ» — это не просто конкурс, а возможность для талантливых ребят со всего мира заявить о себе, найти новых друзей и вдохновиться творчеством других. Фестиваль объединяет людей, доказывая, что искусство и талант не имеют ограничений.