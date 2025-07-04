Жителей Наро-Фоминска пригласили стать волонтерами на «Интервидении»

В нем примут участие популярные исполнители из более чем 20 стран. В настоящее время на платформе Добро.рф открыт набор волонтеров. В их обязанности войдет широкий спектр задач, требующих ответственности, коммуникабельности и готовности к командной работе: размещение и аккредитация участников, работа со средствами массовой информации, решение транспортных и логистических вопросов, а также организация питания для конкурсантов и гостей.

Помощь понадобится организаторам в период с 10 по 23 сентября. График работы волонтеров предусматривает не только дневные, но и ночные смены, поэтому необходимо быть готовым к гибкому графику и интенсивной работе.

Подать заявку на участие в волонтерской программе могут все желающие в возрасте от 14 лет. Перед началом конкурса для всех волонтеров будет организовано специальное обучение, на котором познакомят с задачами и обязанностями, а также дадут советы и рекомендации. Все волонтеры получат брендированную экипировку, сувениры и бесплатное питание во время смен.