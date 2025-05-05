Жителей Наро-Фоминска пригласили поучаствовать в акции «Сад Памяти»

В рамках всероссийской экологической акции «Сад Памяти» на территории Наро-Фоминского городского округа пройдут масштабные посадки деревьев и кустарников. Мероприятия направлены на увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны и формирование экологически чистой среды.

В посадках примут участие лесники, школьники, студенты, трудовые коллективы и волонтеры округа.

Так, акция стартует 6 мая в 10:00 в Апрелевке на пересечении улиц Цветочная Аллея и Фадеева, а также у Мемориала Великой Отечественной войны и памятника воинам-интернационалистам в центре города, 7 мая в 11:00 в Наро-Фоминске на улице Володарского, у Стелы Воинской Славы. Также 7 мая с 10:00 до 13:00 пройдет посадка около деревни Сумино, на территории Алабинского участкового лесничества, квартал 8, выдел 10, а 12 мая с 10:00 в Верее, у сквера Памяти.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей присоединиться к акции и внести свой вклад в сохранение памяти и озеленение родного края.