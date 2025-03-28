Жителей Мытищ проинформировали о правилах приема на целевое обучение в 2025 году

Изменения в законодательстве, вступившие в силу с первого мая 2024 года, повлияют на кампанию по набору на целевое обучение в 2025 году. Взаимодействие между соискателями и работодателями будет осуществляться через Единую цифровую платформу «Работа в России».

Компания сможет размещать на портале предложения для абитуриентов. Договор между работодателем и соискателем может быть подписан только после зачисления будущего работника в образовательное учреждение. Правом на целевое обучение абитуриент может воспользоваться только один раз: подать заявку сразу на несколько направлений, как это было раньше, теперь не получится. Срок отработки в организации после получения диплома составляет от трех до пяти лет.

Компании должны сформировать предложения для абитуриентов до 10 июня. Там необходимо указать: количество договоров о целевом обучении, которые намерен заключить заказчик, характеристики образовательной программы, меры поддержки, которые работодатель предоставит соискателю во время учебы и работы, а также требования к кандидатам.

Важно, что по договору работодатель обязан оказать будущему специалисту во время его подготовки помощь в виде материального стимулирования, оплаты профессионального обучения и дополнительного образования за рамками программы, а также предоставления оплаты жилья. Дополнительную информацию можно уточнить на сайте Кадрового центра Подмосковья.