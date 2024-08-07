Жители Мытищ смогут сделать тест на ВИЧ в поликлинике № 1

Жители Мытищ могут бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. Обследования проходят по будням в кабинете добровольного обследования в поликлинике № 1.

Ежемесячно добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию проходят порядка 20 человек. Сдать бесплатные анализы могут все желающие.

«Пациенту необходимо заполнить анкету и сдать кровь. Результаты анализов передаются инфекционисту, который проведет разъяснительную работу и в случае положительного или сомнительного статуса маршрутизирует пациента для дальнейшего лечения. Узнать свой статус ВИЧ можно и в рамках диспансеризации», — рассказала заведующая отделением специализированной медико-санитарной помощи поликлиники № 1 Анастасия Ремчукова.

Обследования проводят в кабинете № 510 в поликлинике № 1, он работает по будням с 8:00 до 20:00. Предварительная запись не нужна. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Отметим, сегодня в Мытищах на учете состоят 1724 пациента с ВИЧ-инфекцией. В 2023 году выявили 183 новых случая.

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