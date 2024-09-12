Жителей Мытищ пригласили проголосовать за народного участкового

На сайте МВД России «Мытищинское» начался первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024 ». Этот конкурс направлен на выявление лучших представителей службы участковых уполномоченных полиции.

Отбор конкурсантов в первом туре проводится с 11 по 20 сентября. В этом этапе участвуют три претендента, которые будут бороться за звание народного участкового.

После завершения первого этапа лучшие кандидаты пройдут во второй тур голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Московскую область на финальном, всероссийском этапе конкурса.

Конкурс проводится ежегодно и пользуется большой популярностью среди жителей, так как позволяет оценить работу участковых, которые ежедневно обеспечивают безопасность и порядок в своих районах. Поддержать участников можно, проголосовав на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».