Жителей Мытищ пригласили принять участие в областном конкурсе «Наш двор»

Московский областной фестиваль-конкурс «Наш двор» в этом году пройдет под девизом «Единство и объединение». Жители Мытищ могут принять участие в мероприятии, которое состоится 8 ноября в Раменском дворце спорта «Борисоглебский». Конкурсанты представят проекты на тему объединения и популяризации активного участия в жизни двора, а также формирования соседских сообществ.

Объединение жителей помогает вдохнуть во дворы новую жизнь, внести разнообразие в дворовой досуг, провести мероприятия, праздники и спортивные соревнования дружно и сообща. Такие инициативы нужно поддержать и распространить по всему региону.

Заявки на участие в конкуре можно оставить на сайте с 14 по 28 октября. Конкурсная комиссия выберет пять дворовых команд, которые поборются за первое место и 160 тысяч рублей на фестивале «Наш двор». Подробности и Положение о конкурсе можно найти на сайте.

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